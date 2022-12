Volley B maschile – Il Gabbiano e le buone abitudini: tanti saluti al 2022 con la vittoria in amichevole contro l’Ongina

Cerese Il 2022 del Gabbiano non poteva chiudersi in altro modo che con una vittoria, stavolta però in amichevole. Il sestetto biancazzurro mercoledì sera ha effettuato infatti un allenamento congiunto a Monticelli d’Ongina con la Canottieri, terza in classifica nel girone A. E, tanto per cambiare, si è imposto per 3-2. Erano assenti gli infortunati Ginevra Ferrari e Lorenzi.

Il Top Team saluta quindi con un’altra vittoria, sia pure in amichevole, un anno che ha regalato tantissime soddisfazioni, almeno nella seconda parte. La squadra guidata da coach Serafini è stata finora incontrastata dominatrice nel girone C, con undici vittorie in altrettante gare disputate, un solo set perduto e un vantaggio già enorme (10 punti) sulla seconda in classifica. Il primato certo al giro di boa le garantisce inoltre la partecipazione alla prima fase di Coppa Italia. Ma la fame di vittorie non è certo esaurita, come del resto si è visto anche mercoledì sera nel match con l’Ongina. «E’ stato un buon test – afferma il centrale Matteo Zanini – nel quale poca importanza aveva il risultato, ma che abbiamo comunque affrontato con impegno. Ed è servito anche per fare qualche esperimento, contro un’ottima squadra che gioca una pallavolo veloce rispetto a tante altre formazioni del nostro girone. E’ importante, durante la sosta, mantenere il ritmo partita e la condizione atletica. L’amichevole è stata utile anche per scoprire avversari di altri gironi, quelli che poi dovremo affrontare in Coppa Italia».

Il cammino del Gabbiano in campionato riprenderà sabato 7 gennaio a Forlì, contro il Querzoli secondo in classifica (insieme al Dual Caselle); e la settimana successiva andrà in scena l’ultima partita del girone d’andata, il derby casalingo contro l’AsolaRemedello. La squadra ha svolto ieri sera l’ultimo allenamento dell’anno e tornerà in palestra la prossima settimana per preparare appunto la trasferta in Romagna. «Tutti gli avversari ci aspettano al varco – conclude Zanini – l’importante è conservare la mentalità vincente che ci ha consentito di realizzare questa bella striscia di successi».