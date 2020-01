Il futuro della sanità nell’area Casalasco-Viadanese: modera il candidato sindaco Zaffanella. L’incontro il 9 gennaio

VIADANA – La sanità nell’area casalasco-viadanese: la situazione del nostro Ospedale Oglio Po e l’integrazione tra gli Ospedali e il Territorio”: è il titolo della serata informativa in programma giovedì 9 gennaio alle 21 presso la Sala Civica in Palazzina Europa situata in Piazzale delle Rose, nella zona industriale Fenilrosso.

A moderare l’incontro Fabrizia Zaffanella , candidata alla carica di sindaco alle amministrative del 2020 e medico di sanità pubblica. Durante l’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, interverranno il consigliere regionale Pd e membro della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia Antonella Forattini . Luigi Borghesi , membro del Comitato per la difesa e il rilancio dell’Ospedale Oglio Po e medico anestesista, il medico geriatra Maurizio Alberti e Pierluigi Pasotto , consigliere comunale di Casalmaggiore (CNC-Vappina). «Nel presentare la mia candidatura a Sindaco di Viadana – ricorda Fabrizia Zaffanella – avevo dichiarato l’intenzione di partire, prima di ogni altra cosa, dall’individuazione dei problemi dei cittadini di Viadana: solo dopo ed in funzione della risposta da fornire ad essi, mi sarei dedicata alla scelta degli schieramenti e dei candidati. In questo mio percorso, che seguirò fino alle elezioni della prossima primavera e nel quale cercherò la massima condivisione per la individuazione delle soluzioni da adottare, il primo problema che intendo affrontare è quello della tutela della salute, collettiva e individuale. In particolare, mi sembra prioritario occuparci della situazione del nostro ospedale Oglio Po, oggi a rischio di un pesante indebolimento per le scelte che Regione Lombardia ha in parte già fatto o sta per fare: è in ritardo l’attivazione delle cure intermedie, procede con grande fatica l’integrazione dell’ospedale con la rete assistenziale e curativa esistente sul territorio, e grande incertezza vi è per la tutela della salute materno infantile. Come per ogni altro tema, non intendo sollevare polemiche o cercare ad ogni costo l’avversario cui attribuire responsabilità, ma voglio affrontare i problemi conoscendo gli aspetti, le cause, e le possibili soluzioni. Di grande importanza, in questo momento, riuscire a lavorare insieme con tutta la comunità dell’area casalasco viadanese per essere più forti ed efficaci negli obiettivi e nelle proposte».