Finge di vendere un’auto e truffa il compratore di Asola: beccato e denunciato

ASOLA – Tenta di vendere un’auto non di sua proprietà, usando foto e documenti che si era fatto spedire da un cittadino di Asola che, di quell’auto, è davvero il proprietario e veramente colui che vorrebbe venderla. Alla fine, però, viene scoperto dai carabinieri della stazione di Acquanegra e denunciato per truffa e sostituzione di persona. Il fatto si è verificato negli ultimi giorni ed è più semplice di quanto sembri. In poche parole un cittadino di Asola mette in vendita su internet la propria auto. Il truffatore – il 56enne B.E., nato in provincia di Reggio Emilia e residente a Sesto San Giovanni – ne approfitta: fingendosi interessato all’acquisto, si fa spedire documenti dell’auto e di identità del venditore asolano. E poi, proprio con quei documenti, realizza un annuncio di vendita dell’auto. A sua volta un altro interessato all’acquisto – un 60enne di Potenza – si fa avanti e versa al truffatore mille euro. Quando il truffatore, ricevuta la somma, sparisce, parte la denuncia. Nel giro di breve i Cc ricostruiscono la vicenda e denunciano il 56enne reggiano.