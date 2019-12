Clandestini pericolosi: il questore ordina due accompagnamenti in frontiera

MANTOVA – Nei giorni scorsi, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Mantova hanno effettuato una operazione di controllo e verifica delle posizioni soggettive di permanenza sul nostro Territorio Nazionale nei confronti di cittadini extracomunitari resisi responsabili, in particolare nella Provincia di Mantova, di reati di particolare gravità. A seguito di questi controlli, il questore di Mantova Paolo Sartori ha disposto l’immediata esecuzione dell’accompagnamento alla Frontiera del cittadino egiziano T.S.S.A., 29enne internato al Rems (ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario) di Castiglione delle Stiviere, pluripregiudicato, in particolare, per reati di rapina e violenza sessuale, che l’altro ieri pomeriggio è stato accompagnato all’aeroporto di Milano-Malpensa ed imbarcato su un volo per Il Cairo con scorta armata della Polizia. Per T. Y., 27enne gambiano pluripregiudicato per reati di varia natura e da poco scarcerato dalla Casa Circondariale di Mantova dove ha scontato una condanna per droga, è stato invece disposto l’accompagnamento al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Roma – Ponte Galeria in attesa di essere rimpatriato. Nei confronti di L. Y., 37enne marocchino, pluripregiudicato per ingresso e soggiorno illegale ed altri reati, il questore di Mantova ha emesso un decreto di intimazione a lasciare il territorio italiano entro 7 giorni; nel caso in cui costui non dovesse adempiere all’ Ordine, verrà immediatamente espulso e rimpatriato forzatamente nel proprio paese d’origine. Il questore Sartori, inoltre, ha disposto la revoca di 21 permessi di soggiorno nei confronti di altrettanti cittadini extracomunitari che, per vari motivi – in particolare, a seguito della commissione di reati di diversa tipologia e gravità – non posseggono più i requisiti per soggiornare legalmente sul nostro territorio nazionale e nei paesi dell’area Schengen. Costoro, ora, hanno a disposizione 14 giorni per far rientro in Patria: in caso contrario, trascorso il termine loro accordato, verranno espulsi e rimpatriati.