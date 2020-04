Il mondo delle bonifiche piange Ugo Zaghini

SAN GIACOMO PO (Bagnolo San Vito) – Lutto nel mondo delle bonifiche mantovane per la scomparsa, a soli 66 anni, di Ugo Zaghini. Zaghini, bagnolese di San Giacomo Po, è deceduto nella serata di domenica, a quindici giorni di distanza dalla prematura scomparsa della moglie: lascia i figli Silvia, Fiorella e Aldo, due nipotini e tre fratelli, oltre a un immenso dolore nel consorzio di bonifica Territori del Mincio dove fino a due anni fa ha lavorato come responsabile di zona, all’interno del Centro della Travata. Molto addolorata anche la presidente del Consorzio Elide Stancari: «Ugo era una persona conosciuta, ben voluta e stimata da tutti – ci ha detto – sia per le sue qualità umane che per quelle professionali. A dolore si aggiunge l’ulteriore dolore di non potere assistere ai suoi funerali e non potere essere vicini fisicamente per dare conforto ai famigliari così duramente provati nel giro di pochissimi giorni». (nico)