Vaccini over 80 al via da giovedì

MANTOVA Partirà giovedì la campagna vaccinale rivolta alla popolazione over 80. In questa prima fase, fino a sabato, ASST di Mantova metterà a disposizione 196 posti al giorno per le persone che si registreranno al portale di Regione Lombardia. L’attività si svolgerà su prenotazione nelle sedi vaccinali anti-Covid dell’azienda: dalle 10.30 alle 18 all’ospedale di Mantova, dalle 10 alle 17.30 all’ospedale di Asola, dalle 8.30 alle 12.30 all’ospedale di Borgo Mantovano.

Al lavoro per somministrare i vaccini anche personale medico e infermieristico volontario. Gli appuntamenti saranno comunicati ai cittadini che hanno dato la loro adesione con le modalità stabilite da Regione Lombardia. Il numero verde Coranovirus 800.89.45.45 – prosegue la Nota – fornisce utili informazioni sul sistema di raccolta delle adesioni vaccinali destinate agli over 80.

Regione Lombardia, attraverso la raccolta delle adesioni, per le quali ci si può rivolgere al proprio medico di famiglia, alla farmacia di fiducia o direttamente al portale appositamente dedicato (vaccinazionicovid.servizirl.it), potrà gestire al meglio la pianificazione degli appuntamenti e la programmazione delle somministrazioni delle dosi, che avrà avvio da giovedì 18 febbraio.