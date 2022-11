Basket Serie C – San Pio X e Viadana, niente distrazioni

MANTOVA Nel weekend si gioca la decima giornata di andata nel girone Rosso della C Silver. Il San Pio X, capolista con la Gilbertina Soresina a quota 16, ospita stasera al Dlf il Gussago, staccato di otto lunghezze (ore 21.15, arbitri Cassago di Brescia e Marco Ghidini di Azzano Mella). «In questo girone al momento, a parte la baby Blu Orobica – spiega il presidente Diego Cavalli – le avversarie sono tutte toste e si sono molto rinforzate. Ogni partita è dura da affrontare. Non è facile e bisogna stare attenti alla compagine bresciana». I punti di differenza tra le due formazioni non devono trarre in inganno, tanto che a quota 8 vi sono ben sei squadre. Inutile dire che tutto il San Pio X deve fare attenzione al Gussago, reduce dal ko di misura con Ombriano. In trasferta a Chiari (ore 21, arbitri Rossini di Manerbio e Andrea Ghidini di Azzano Mella) il Gruppo Mauro Saviola Viadana è ospite stasera di una compagine staccata di sole due lunghezze. I gialloneri rischiano su un campo ostico per tutti. «Gara difficile quella che ci attende – afferma il presidente Massimo Pizzetti – anche perché giochiamo di venerdì. Da parte nostra forse non siamo in grado di gestire la gara per tutta la sua durata, ma mostriamo bel gioco in alcuni momenti». Sta recuperando Margini e la prossima settimana ricomincia ad allenarsi Defant.

Domenica scende in campo alla Tea Arena (ore 18, arbitri Mancini e Nacca di Milano) lo Junior Curtatone che ospita la Monteclarense Montichiari, stessi otto punti in classifica. «Questo è un girone nel quale non ci sono gare facili – afferma coach Alberto Bortesi – Questa con il team bresciano è particolarmente dura».