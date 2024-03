No antenna Iliad in via Tagliamento: petizione popolare a quota 325 firme

MARMIROLO – Sale a 325 firme la petizione lanciata ormai un mese fa su internet dai cittadini di Marmirolo contro la realizzazione in un’area privata di via Tagliamento di un’antenna di telefonia mobile Iliad, alta 36 metri. Obiettivo dei promotori dell’iniziativa è infatti quello di raggiungere almeno 500 sottoscrizioni. A tal riguardo, come confermato dal primo cittadino di Marmirolo Paolo Galeotti , il quale a nome di tutta l’amministrazione comunale recentemente, non aveva rilasciato alla compagnia di telecomunicazione l’autorizzazione necessaria ad installare la struttura, i cittadini promuoveranno la raccolta firme oltre che online, anche con postazioni e banchetti nelle piazze principali del paese. Analogamente a ciò, i residenti stanno organizzando una serata informativa volta a coinvolgere e rendere partecipi tutti i cittadini di Marmirolo e delle frazioni; durante l’incontro, la cui data potrebbe essere fissata nella giornata venerdì 22 marzo, interverranno figure professionali esperte del mondo della telefonia e della telecomunicazione. L’udienza al tribunale del Tar di Brescia che entrerà nel merito del ricorso presentato da Iliad contro il Comune di Marmirolo, il quale come detto non ha rilasciato l’autorizzazione necessaria all’installazione, si terrà mercoledì 2 ottobre. Tra i timori dei residenti e e dei cittadini vi è infatti la possibilità che, in attesa della sentenza, la compagnia possa portarsi avanti con le operazioni di realizzazione dell’antenna nell’area privata di via Tagliamento.