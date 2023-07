Ostiglia – L’assestamento torna in consiglio lunedì: il Pd chiede un confronto

OSTIGLIA La quiete (apparente) dopo la tempesta? Per ora la bagarre scatenatasi giovedì sera in consiglio a Ostiglia, dopo la decisione del capogruppo di maggioranza Silvano Giovanelli di votare contro l’approvazione dell’assestamento di bilancio, sembra rientrata. il punto – insieme agli altri saltati a causa della successiva sospensione della seduta – tornerà in consiglio lunedì 31 (ultimo giorno utile per questo tipo di approvazione) e sembra che Giovanelli abbia compreso l’errore – che sarebbe stato generato da un equivoco sulla relazione fatta dall’assessore al bilancio Andrea Rivaroli – e voti a favore. Anche perché la maggioranza è ridotta a sette elementi, e non può fare a meno di nessun voto, pena la non approvazione del punto.

Una situazione abbastanza intricata, con la sensazione – non detta ma diffusa – che la frittata ormai sia fatta e che un eventuale pezza rischia di essere peggiore del buco; e la discussione è destinata a continuare da qui a lunedì visto che il Pd (che non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni sulla vicenda) ha chiesto ufficialmente un chiarimento con i due esponenti del partito presenti nella giunta, ovvero lo stesso sindaco Valerio Primavori e il già citato assessore Rivaroli. Rischi di caduta della maggioranza, numericamente parlando, non ce ne sono, ma è chiaro che quanto successo giovedì ha avuto, a cascata, una serie di effetti importanti sulla maggioranza stessa.