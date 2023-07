Piubega – “Sandro Kan” nel cortile di Palazzo Pavesi

Piubega Alle 21.15 nell’affascinante cortile di Palazzo Pavesi di Piubega andrà in scena lo spettacolo teatrale “Sandro Kan”, con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Lo spettacolo si inserisce all’interno dei vari eventi che l’Associazione Mario Pavesi di Piubega, capitanata dal presidente Mario Grandi, ha messo in campo per allietare l’estate con ventate di cultura e tradizione.

“Ci sono personaggi nei nostri paesi che sono degli affabulatori nati, uno di questi è l’asolano o per meglio il castelnovese Sandro Busi – afferma Nicola Armanini – conosciuto anche e soprattutto per la sua proverbiale simpatia e il suo legame con il territorio e le tradizioni”.

Così Nicola Armanini dei Piöcc, Piccola Orchestrina Cantastorie Castellani ha pensato bene di ritagliare sul buon Sandro Busi, uno spettacolo che potesse metter in luce ciò che di fatto è, senza tante maschere, portando a galla aneddoti e storie personali e altre assolutamente inventate, ma come direbbe lui: “gli è toté balé vere”, con un tema centrale sulla vita in campagna di una volta e di oggi. Sarà una serata all’insegna della risata, delle tradizioni e del folclore, in particolare quello contadino legato ai luoghi locali rievocando il “Circa mars” o “El sunå Martine” grazie agli attori e musicisti Andrea Compagni, Stefania Maghella, Oscar Maifredi, Bruna Ferramola, Francesco Mastroianni, Rinaldo Treccani ed Enrico Pasini. Una serata soprattutto in dialetto, lingua madre del popolo e delle persone semplici, con aperture “amarcord” sul passato, i luoghi e i personaggi, cercando di regalare poesia e leggerezza alle notti d’estate e portando agli onori degli altari il guitto contadino: “Sandro…Kan”.