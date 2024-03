Calcio – Mantova, grande successo per la nuova scuola calcio in piazza Virgiliana

MANTOVA Inaugurazione in pompa magna per la nuova scuola calcio del Mantova. Sul campo in erba sintetica di piazza Virgiliana erano presenti per il Mantova: il responsabile del settore giovanile Marco Fioretto, il delegato ai rapporti con le società del territorio Tommaso Mari e ben quattro giocatori (Burrai, Redolfi, Celesia e Radaelli). «Il campo di piazza Virgiliana – ha detto il direttore dell’Asd Virgiliana San Leonardo Jacopo Colombo affiancato dal presiente Michele Caramaschi – , oltre che ospitare il classico torneo di giugno, viene utilizzato al mattino dalle scuole e nel pomeriggio da gruppi organizzati che ne fanno richiesta. Ora abbiamo stretto questa collaborazione col Mantova Calcio di cui andiamo orgogliosi. La scuola calcio sarà un’opportunità in più per tanti bambini. La zona è ideale, ringraziamo il Comune (rappresentato per l’occasione da Fabio Madella, ndr) per averci creduto e investito. Speriamo che in futuro si ricavi anche lo spazio per costruire gli spogliatoi: sarebbe la ciliegina sulla torta».

Soddisfazione è stata espressa anche da Fioretto, che ha auspicato altre iniziative che coinvolgano i bambini del territorio mantovano. Gli ha fatto eco Salvatore Burrai, capitano del Mantova: «Ogni opportunità che viene concessa ai bambini per giocare a calcio, o comunque fare sport, è benemerita. Io ho avuto queste possibilità da piccolo e sono felice che ci sia la volontà di promuoverla anche qui a Mantova».

La scuola calcio biancorossa è rivolta ai bambini nati tra il 2012 e il 2017: il gruppo di piazza Virgiliana si allenerà fino ai primi di giugno per due giorni alla settimana; un altro gruppo utilizza il campo di Gazzo Bigarello. Info: settoregiovanile@mantova1911.club. Info sul campo di piazza Virgiliana: www.asdvirgiliana.com.