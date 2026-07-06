Pistola puntata in faccia: madre e figlia rapinate mentre chiudono la tabaccheria

CAVRIANA – Avevano appena abbassato la saracinesca della loro tabaccheria e stavano salendo in auto quando una donna in sella a una bicicletta si è avvicinata. Sembrava una cliente ritardataria, invece era una rapinatrice che ha puntato loro addosso una pistola facendosi consegnare le borsette per poi dileguarsi pedalando via in tuta fretta. È successo l’altro ieri poco dopo le 19.30 davanti a una tabaccheria di Cavriana. Vittime di questa rapina a mano armata madre e figlia, la prima delle quali titolare della tabaccheria. A minacciarle mentre stavano per salire in macchina è stata una donna che le ha affrontate a volto scoperto con una pistola in pugno e che è fuggita con quello che credeva che fosse l’incasso di giornata, ma in realtà, secondo quanto riferito dai carabinieri, nella borsetta della titolare del negozio ci sarebbero stati non più di 50 euro in contanti e i documenti. L’autrice della rapina sarebbe una donna sui 50 anni che dall’accento potrebbe essere dell’Europa dell’Est. Subito dopo il colpo si è allontanata in sella alla stessa bici con cui è arrivata, e che ha abbandonato a poca distanza insieme all’arma usata per il colpo, rivelatasi poi una scacciacani alla quale però la rapinatrice avrebbe tolto il tappo rosso. Da lì la donna potrebbe avere proseguito la sua fuga a piedi oppure insieme a un complice che la stava aspettando nelle immediate vicinanze. Senza esito le ricerche dei carabinieri intervenuti sul posto poco dopo il fatto. I militari dell’Arma hanno già dato il via alle indagini, hanno raccolto quanto lasciato dalla malvivente per sottoporlo ai rilievi della Scientifica alla ricerca di eventuali tracce che possano ricondurre all’identità della stessa, anche se il fatto che abbia abbandonato il tutto per strada lascia pensare che si tratti di una persona del tutto incensurata e proveniente da altri territori. Sono state comunque acquisite le immagini delle riprese delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona in cui è avvenuto il fatto oltre a quelle della stessa tabaccheria.