Powerchair Hockey – Macron Warriors lanciati sul mercato: Mattia Ramina è un colpo da novanta

SABBIONETA I Macron Warriors Sabbioneta piazzano un altro importante colpo di mercato assicurandosi Mattia Ramina, fresco campione d’Italia con i Black Lions Venezia e protagonista della Nazionale italiana di powerchair hockey. Originario di Piazzola sul Brenta (Padova), 35 anni, Ramina ha iniziato a giocare a hockey da bambino. Dopo la malattia che lo ha costretto alla carrozzina elettrica, ha scoperto il powerchair hockey nel 2016 a Bologna, vincendo subito il campionato di Serie B. È poi passato a Padova, dove in otto stagioni ha conquistato una Coppa Italia, diventando anche capitano della squadra. Con i Black Lions Venezia ha invece vinto due scudetti consecutivi e un’altra Coppa Italia. Dal 2019 veste la maglia della Nazionale azzurra, con cui ha conquistato il terzo posto ai recenti Campionati del Mondo in Finlandia. «Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con i Macron Warriors. Ho ritrovato un progetto ambizioso, tanti amici e compagni di Nazionale e sono convinto che ci toglieremo grandi soddisfazioni», ha dichiarato Ramina. «Mattia è un atleta di altissimo livello e una persona che stimo da sempre», ha commentato il presidente e coach Fabio Merlino.