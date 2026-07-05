Calcio Prima Categoria – Marmirolo, un restyling ragionato. Capelli: “Daremo battaglia”

MARMIROLO Un restyling ragionato, quello del Marmirolo, che in questa sessione di mercato ha modellato una rosa fatta, almeno nelle speranze, per alzare l’asticella e fare qualcosa di più della qualificazione play off ottenuta nello scorso campionato. «Arriviamo da un torneo molto positivo – spiega il direttore sportivo Alessandro Capelli -, centrare i play off con otto squadre di pari livello non era certo scontato. Noi vorremmo tornare in Promozione: il prossimo campionato avrà come grandi favorite il Pessina di mister Franzini e la Rapid Olimpia, ma siamo pronti a dare battaglia». Nuovo il mister: dopo cinque anni a Porto, approda in neroverde Marco Fantini: «E’ una persona molto competitiva – spiega Capelli – ma stiamo scoprendo anche un grande personaggio a livello umano. Ci ha fatto poche richieste precise, che abbiamo accontentato, con un lavoro d’equipe, svolto assieme al presidente e a diversi dirigenti. Crediamo di aver messo assieme un bel mix di giovani ed esperti». Sugli arrivi: «Siamo riusciti a trattenere diversi giocatori, che avevano richieste dalle categorie superiori. Volevo ringraziare pubblicamente chi ha deciso di rimanere credendo al progetto e voglio ringraziare anche Guerrini, che ha lasciato il calcio e in questi anni ci ha sempre dato grande professionalità». In porta abbiamo confermato i nostri Errera e Sposito, in difesa sono cambiate alcune cose e crediamo di esserci rinforzati col gruppo proveniente dallo Sporting: Beschi, Tonini e Dalla Pellegrina, i primi due sono nel pieno della maturità, il terzo è un grande difensore con esperienza da vendere. Abbiamo confermato sostanzialmente in blocco il centrocampo, confermando giocatori di grande spessore come Vincenzi e Ljutfiu, con in più il rientro di Pomella e con un Callegarini da rilanciare, mentre in attacco c’è stato un robusto turnover: sono arrivati Badalotti e Jadid a fronte delle partenze di D’Ambrosio e Pernigotti. E’ andato via anche Mattia Bellini, mentre sono rimasti Gjinaj, Ghirardi, Priori e Cavalli, elementi molto duttili e che potranno prestarsi a diverse soluzioni tattiche nel gioco del mister». Il raduno neroverde è previsto per il 10 agosto, questo il programma delle amichevoli già fissate: il 14 agosto col Castiglione di Eccellenza, il 19 con la Dinamo Gonzaga di Promozione, il 22 con l’Asola, squadra sempre di Promozione e il 26 con i cugini del San Giorgio, che militano in Terza Categoria.