Tamburello – Coppa Europa: la Virtus Guidizzolo stende il Poussan e chiude terza

NOTRE-DAME-DE-LONDRES (Fra) La Virtus Guidizzolo ha conquistato il terzo posto alla Coppa Europa Open di tamburello. Dopo la sconfitta in semifinale contro le francesi padrone di casa del Notre-Dame-de-Londres per 13-12, la squadra mantovana si è riscattata nella finalina per il podio, disputatasi ieri mattina contro il Poussan. Tutto abbastanza facile, con il successo per 13-3. Le avversarie non sono riuscite a contrastare la maggior tecnica delle ragazze di Adolfo Negri che volevano a tutti i costi mettersi alle spalle la delusione della semifinale, persa al fotofinish dopo una lunga battaglia. La coppa è andata poi nel pomeriggio alle locali, che hanno battuto la Tigliolese per 13-9.