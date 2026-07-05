Tamburello – Festa Solferino: batte il Castellaro (13-6) e alza di nuovo la Coppa Europa

NOTRE-DAME-DE-LONDRES (Fra) Tre ore e mezza per aver ragione del Castellaro, con il punteggio di 13-6, nel derby tutto tricolore e mantovano. Così il Solferino è riuscito a vincere la Coppa Europa e a bissare il successo della passata stagione. In terra francese, sullo sferisterio di Notre-Dame-de-Londres, la squadra di Ruffoni ha replicato il successo conquistato lo scorso anno in Piemonte, quando aveva superato la Cavrianese, sempre in una sfida tutta virgiliana. Questa volta, invece, il Solfe ha avuto la meglio sugli scudettati, al termine di una finale intensa ed equilibrata, che ha confermato, come dodici mesi fa, il dominio in campo continentale delle squadre collinari. La sfida è rimasta aperta a lungo, con entrambe le formazioni protagoniste di una prestazione di alto livello.

«Questo successo dà a tutto l’ambiente un’enorme soddisfazione, soprattutto considerando che il prossimo anno ripartiremo dalla Serie D – commenta il presidente del Solferino, Mario Spazzini – Sia nella semifinale contro il Gignac, sia nella finale con il Castellaro, la squadra ha dato il massimo, battendo un avversario di valore. Ora lasciatemi festeggiare».

Sportivo anche il commento del tecnico del Castellaro, Luca Baldini: «Abbiamo lottato fino all’ultimo. Sapevamo che per battere il Solferino sarebbe servita una prestazione perfetta contro un avversario forte e ben organizzato. Al di là della sconfitta, sono soddisfatto: abbiamo disputato un’ottima semifinale contro il Cournonterral e ci siamo espressi bene anche nella finale».

Archiviata la trasferta francese, le due squadre torneranno subito a concentrarsi sul campionato: sabato 11 il team di Ruffoni sarà impegnato in casa dell’ostico Segno, mentre il Castellaro ospiterà il Bardolino. Entrambe le gare alle ore 21.30 in quella che è la penultima giornata di regular season. Poi mercoledì 14, alle ore 21.30, torneranno ad affrontarsi: è in programma il recupero del derby sul campo del Solferino, una sfida che promette ancora spettacolo e grande agonismo. La Coppa Europa è stata organizzata dalla Federazione Francese, su mandato della Federazione Internazionale, in collaborazione con la società locale TC Londonien e con il Comune di Notre-Dame-de-Londres.

Nell’albo d’oro, il Solferino va a quota 4 successi. La società più titolata è il Callianetto, con dieci, seguita dal Castellaro con sei e dal Cavaion con cinque. Tre affermazioni per il Borgosatollo, mentre il Castelferro ha conquistato due edizioni.