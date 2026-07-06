Calcio Serie B – Vacanze finite per le squadre cadette. Il Mantova si gode gli ultimi giorni

MANTOVA All’inizio del campionato di Serie B 2026-27 manca ancora un mese e mezzo. Ma è da questa settimana che il treno cadetto riprende la marcia. La prima carrozza a lasciare la stazione è quella del Benevento, che proprio oggi termina le vacanze e comincia la preparazione. I campani, neopromossi e guidati dal confermato Floro Flores, giocano di notevole anticipo sulla concorrenza, evidentemente impazienti di calarsi nella nuova realtà, ritrovata a tre anni dalla retrocessione in C. Di più: delle quattro neopromosse (le altre sono Vicenza, Arezzo e Ascoli), il Benevento è quella che maggiormente si candida al ruolo di outsider del campionato, potendo disporre di un discreto potenziale economico. Lo sa bene il Mantova, che si è visto richiedere Ruocco. L’offerta è stata respinta dal ds biancorosso Fabio Brutti, ma il mercato è lungo e il Benevento potrebbe tornare alla carica.

La squadra giallorossa si raduna oggi, ma partirà per il ritiro soltanto il 23 luglio, alla volta di Cascia, provincia di Perugia. La palma della prima compagine a raggiungere la montagna per allenarsi va al Palermo, che da venerdì pianterà bandiera in Val Gardena, nella località di Santa Cristina. I rosanero di Inzaghi devono riscattare una stagione al di sotto delle attese, che li ha visti eliminati dal Catanzaro nella semifinale play off. E chissà se in Val Gardena verranno raggiunti da qualche giocatore del Mantova che “radiomercato” insiste nell’accostare a loro: ogni riferimento a Trimboli e Bragantini non è casuale.

Sabato toccherà a due venete: il Padova a Pejo; e il Vicenza, tornato finalmente in B dopo quattro anni, a Bedollo. A Sampdoria e Verona è stato concesso un giorno in più per godersi il sole: i ritiri scatteranno domenica prossima, rispettivamente a Pontedilegno e Folgaria.

Poi arriva il Mantova. Quella biancorossa sarà la settima squadra cadetta a rimettersi al lavoro. Francesco Modesto ha dato appuntamento ai suoi per lunedì 13, per i saluti di rito, le presentazioni dei nuovi giocatori e la prima seduta d’allenamento al Sinergy Center. Il programma dettagliato di questa prima settimana di lavoro non è ancora definito. Sarà in ogni caso corposo, anche perchè prevede presto un’amichevole: venerdì 17 il Mantova affronterà una selezione di dilettanti veronese, quasi certamente in territorio veneto. Non solo: due giorni prima (mercoledì 15), un paio di giocatori biancorossi verranno coinvolti nella presentazione della nuova divisa da gioco casalinga, in un evento aperto a tutti che si svolgerà al Mantova Point (ore 18.30). Mettiamoci pure la partenza della campagna abbonamenti (anche in questo caso si attendono comunicazioni dalla società), e si capisce come il clima sarà bollente fin dalla prima settimana di lavoro di Bardi e compagni.

Dopo il prologo cittadino, il Mantova intensificherà la preparazione dal lunedì successivo (20 luglio), in quel di Sirmione, dove si allenerà per 10 giorni. Una scelta anomala, quella di rinunciare alla montagna per il lago. Ma saranno felici i tifosi, che potranno seguire la squadra senza doversi sobbarcare troppi chilometri. Due le amichevoli previste nella località gardesana: martedì 28 con l’Ambrosiana e giovedì 30 con l’Alcione Milano, mentre quella del 22 a Zingonia con l’Atalanta sarà a porte chiuse. Fin qui il calendario di luglio. Ad agosto altri test (con Legnago e Carpi), la notte magica di Coppa all’Olimpico contro la Lazio, e poi sarà campionato. Il countdown sta per partire.