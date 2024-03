Prevenzione reati: controlli dei Carabinieri a Castiglione

CASTIGLIONE – I Carabinieri delle Compagnia di Castiglione delle Stiviere, su disposizione e coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Mantova, hanno eseguito venerdì scorso un mirato servizio di controllo straordinario nell’abitato Aloisiano per esigenze di prevenzione generale ed in particolare per contrastare i reati contro il patrimonio e la detenzione e l’assunzione di sostanze stupefacenti soprattutto nei pressi di esercizi pubblici e dei parchi pubblici frequentati da giovani ed adolescenti.

Nello specifico sedici carabinieri hanno controllato le principali piazze e vie di circolazione nonché alcuni parchi ed esercizi pubblici identificando 93 persone su 64 veicoli nonché hanno proceduto al controllo di quattro attività commerciali, in quest’ultimo caso senza rilevare infrazioni.

Nel corso delle operazioni sono state deferite a piede libero due persone per rapina impropria e durante le fasi di controllo alla circolazione stradale, hanno accertato due violazioni alle norme del codice della strada.

Il servizio straordinario di controllo del territorio si è aggiunto ai quotidiani notturni e diurni servizi perlustrativi svolti dalla locale Stazione dei Carabinieri e dalle gazzelle del Nucleo Operativo e Radiomobile ed inoltre segue tutta una serie di servizi straordinari di controllo del territorio che già da alcuni mesi il Comando Provinciale di Mantova e il Comando Compagnia Carabinieri di Castiglione delle Stiviere hanno organizzato.