Al museo civico una storia di… giocattoli ma anche di grande imprenditoria locale

CANNETO – Si è tenuta nella Galleria Civica del Museo del Giocattolo di piazza Gramsci l’inaugurazione della mostra “Faiplast: Una storia di giocattoli in plastica dal 1956 al 2012” che racconta la storia di questa importante realtà industriale ed è contornata dal recente volume scritto e pubblicato proprio dall’ultimo dei proprietari Lorenzo Barisani. La ditta Faiplast nasce a Canneto sull’Oglio nel 1956, per lo stampaggio, conto terzi, di materie plastiche ad uso industriale. Ben presto tale attività si riduce progressivamente e comincia a prendere piede l’idea di dedicarsi alla realizzazione di giocattoli. Essa, a dispetto del proprio nome e pur realizzando innovativi balocchi in plastica (fu una delle prime aziende cannetesi a produrre giocattoli in plastica stampata) decide di porre sul mercato anche giocattoli tradizionali, realizzati in legno come pianoforti, chitarre e cavallini trainabili di cui offre anche la versione in plastica. La Faiplast, specializzata nel giocattolo musicale, trova poi nuovi sbocchi di mercato nel prescolastico e infine nel gioco sportivo che la porterà ai più alti livelli di produzione internazionale. La società Faiplast Srl cessa la propria attività produttiva nel 2012, è l’ultima ditta del distretto cannetese a reggere il confronto con la concorrenza orientale scrivendo più di 50 anni di storia del giocattolo italiano. La mostra potrà essere visitata fino al 28 aprile il sabato dalle 15 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.