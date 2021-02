Ruba un paio di scarpe al centro commerciale, denunciato per furto

VIADANA I militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno identificato e denunciato un uomo che nei giorni scorsi si era impossessato di un paio di scarpe antinfortunistica, dal valore di 120 euro, presso il centro commerciale di Viadana.

I fatti risalgono al 12 febbraio scorso, quando il personale addetto al negozio “Scarpe e Scarpe” aveva notato l’uomo, che dopo aver asportato la placca antitaccheggio, aveva occultato il paio di scarpe all’interno di una borsa a tracolla. Fermato all’uscita, giungeva prontamente una pattuglia di Carabinieri, avvisata dal responsabile del negozio, che bloccava l’uomo e lo accompagnava in caserma per gli accertamenti.

A seguito poi della denuncia da parte del titolare del negozio, e al termine degli accertamenti, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viadana hanno deferito l’uomo, S.S., classe 1969 nato a Gonzaga e residente a Luzzara (RE), per furto aggravato. Il paio di scarpe veniva quindi restituito al personale del negozio.