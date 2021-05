Aeroporto Montichiari leader in Italia per trasporto merci e cargo

MONTICHIARI “La visita della Commissione Territorio all’aeroporto di Montichiari è stata sicuramente una occasione utile e importante per valutare e verificare direttamente sul posto quanto questo aeroporto sia cresciuto grazie alla vocazione prettamente dedicata ai cargo e al trasporto merci. Un settore che ha permesso a Montichiari di essere l’unico aeroporto nazionale che non ha mai smesso di lavorare durante questo duro periodo. I commissari hanno constatato in prima persona le potenzialità della struttura che può puntare anche sul trasporto civile. Occorre quindi unire le forze affinché possano esserci tutti i presupposti che permettano al sistema aeroportuale di lavorare al pieno delle potenzialità. In questo periodo i tecnici dell’aeroporto si stanno confrontando e stanno lavorando con Regione Lombardia per trovare una soluzione al piano di sviluppo presentato dall’aeroporto. C’è da parte della Regione tutta la disponibilità a trovare delle soluzioni praticabili e auspico vivamente che si possa trovare una compagnia aerea disponibile a far viaggiare anche i passeggeri. Un ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto va infine rivolto al gruppo Save, partner industriale dell’aeroporto di Brescia”.

Lo ha sottolineato la Presidente della Commissione regionale Territorio Claudia Carzeri (Forza Italia) al termine della visita che la stessa Commissione ha effettuato l’altra sera all’aeroporto “Gabriele D’Annunzio” di Montichiari, presenti anche i Consiglieri regionali Antonello Formenti (Lega), Gabriele Barucco (Forza Italia), Massimo De Rosa e Simone Verni (M5Stelle): la delegazione regionale è stata accolta dall’amministratore unico dell’aeroporto Massimo Roccasecca che ha illustrato tutti gli aspetti del lavoro svolto all’interno del “Gabriele D’Annunzio”.

L’Amministratore Unico di GDA Handling Massimo Roccasecca ha sottolineato come “l’aeroporto di Brescia sta progressivamente accrescendo il suo ruolo di scalo di riferimento per il settore cargo, che si esprime particolarmente nell’intensa collaborazione con Poste Italiane, che a Montichiari ha stabilito il suo hub domestico, e con DHL, che circa un anno fa ha elevato il ruolo dello scalo all’interno del suo network, portandolo da centro di back up per attività saltuarie, a gateway con regolare programmazione quotidiana di voli. L’anno trascorso ha segnato risultati importanti, ma i numeri assumono un significato più tangibile se inquadrati nel contesto che li determina e ci fa in tal senso particolarmente piacere aver condiviso con la Commissione la complessa attività operativa svolta a Montichiari da un personale altamente qualificato”.

Nel 2020 l’aeroporto di Montichiari ha confermato la sua vocazione di scalo cargo, gestendo complessivamente 39.234 tonnellate di merce, con una crescita del 28% rispetto al 2019, determinata in particolare da un potenziamento dell’attività di DHL e Poste Italiane, conseguente anche alla capillare intensificazione del commercio online.

La posta trasportata è stata pari a 30.045 tonnellate, in crescita del +37%, ed è stata accompagnata dall’ottima performance dei volumi di merce trasportati via aerea pari a 7.953 tonnellate, in incremento del +156%, a cui si è aggiunto un marginale trasporto di merce via camion di 1.236 tonnellate.