Sabbioneta, aumentato il contributo del Comune per la materna “Braga”

SABBIONETA Che il 2021 parta sotto il segno del cambiamento per la cittadina gonzaghesca lo si vede anche da piccoli segni, che mostrano un clima di fiducia nel futuro e nella ripresa della normalità, come l’assegnazione del contributo annuo per la paritaria gestita dalla fondazione Luigi Braga di Ponteterra.

Se il 2020 si era chiuso con la riduzione delle risorse messe a disposizione, stante la forzata chiusura della struttura con le limitazioni dell’attività didattica e ludica per i più piccoli che frequentano la materna, col 2021 il Comune si è impegnato a riportare il contributo annuale alla soglia consueta, pari a 32 mila euro.

I primi 10 mila euro verranno dati in acconto entro il mese di febbraio, a condizione che gli iscritti residenti siano in numero pari o superiore al 50% degli iscritti totali. La parte restante, fino a un massimo di 22 mila euro, sarà versata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, entro il mese di settembre. (ubo)