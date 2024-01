Tragedia alla Feralpi di Lonato: operaio di Castiglione muore sulla pala meccanica in fiamme

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/LONATO Tragedia sul lavoro all’alba nello stabilimento della Feralpi a Lonato. La vittima è Fabrizio Bignotti, 51enne di Castiglione delle Stiviere ha perso la vita nel rogo di una pala meccanica che stava manovrando nell’area esterna dell’azienda. L’allarme è scattato alle 5.10 e sul posto sono intervenuti mezzi di soccorso e vigili del fuoco, ma per l’operaio mantovano purtroppo non c’era ormai più nulla da care. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il 51enne, dipendente di una società di Mazzano (Bs), stava manovrando una pala meccanica quando, per cause ancora da accertare, avrebbe rovesciato del materiale incandescente sul mezzo, innescando l’incendio. Particolarmente drammatiche le circostanze che hanno portato al rinvenimento del corpo del 51enne. Quando le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul posto, hanno trovato il mezzo in fiamme. A quel punto gli operatori hanno scoperto che era in turno un operaio: hanno provato a contattarlo, senza esito. Quando sono riusciti a spegnere l’incendio, circa mezz’ora dopo, hanno ritrovato il corpo carbonizzato dell’uomo a bordo del mezzo. Per tutta la mattinata sono proseguiti i rilievi di Carabinieri di Desenzano, Vigili del Fuoco di Brescia, Arpa e Ats. Nel frattempo, alla luce dell’incidente, l’azienda e il sindacato interno hanno deciso di fermare l’attività dello stabilimento fino alle 6 di domattina. Lo fa sapere Feralpi con una nota, in cui scrive che «la società, nell’offrire la massima collaborazione e a disposizione delle autorità preposte, è vicina alla famiglia dell’operaio».