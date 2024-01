Rogo in un’abitazione sulla Legnaghese. Sfollata una famiglia con tre ragazzini

MANTOVA Le fiamme sarebbero partite da un corto circuito al piano superiore e quando i residenti se ne sono accorti era ormai troppo tardi per fermare il rogo. Una famiglia di 5 persone (marito, moglie e tre figli minorenni) è rimasta senza casa in seguito a un incendio divampato nella tarda mattinata di ieri nella loro abitazione di via Legnago al civico 3. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, mezzi del 118 e a seguire le Volanti della questura e gli agenti della Polizia locale che hanno bloccato il traffico per circa mezz’ora perché il fumo aveva invaso la strada riducendo la visibilità. Fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati. Ingenti i danni allo stabile, dichiarato inagibile. Sono intervenuti i servizi sociali che hanno trovato una sistemazione provvisoria alla famiglia.