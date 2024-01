Calcio Serie C: Mantova sbanca Sesto e torna a +7 sul Padova

SESTO SAN GIOVANNI (Mi) Partita più ostica del previsto per i biancorossi che sul terreno gibboso di Sesto San Giovani hanno faticato a sbloccare il punteggio. Il Mantova torna al successo dopo il pari con l’Arzignano. I biancorossi liquidano la Pro Sesto con un 2-0 maturato nelle ripresa grazie alla rete di Radaelli al 62’ e alla pennellata magica di Galuppini al 70’ da punizione. Ristabilite le distanze con il Padova che torna a -7 e Triestina a -9. Prossima gara in programma venerdì alle 20.45 al Martelli contro la Giana Erminio.

La Cronaca

Buonasera dallo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Il Mantova rende vista alla Pro Sesto, terzultima in classifica e in crisi di risultati (2 punti nelle ultime 7 gare, con zero gol segnati). I biancorossi vogliono tornare al successo dopo l’1-1 con l’Arzignano, anche per rispondere al Padova che nell’anticipo di ieri ha battuto l’Alessandria riducendo a -4 il distacco dall’Acm. Seguiremo Pro Sesto-Mantova con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

PRO SESTO-MANTOVA 0-2

PRO SESTO (4-3-3): Del Frate; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi, Mapelli (87′ D’Alessio); Bussaglia, Gattoni, Maurizii; Bruschi (79′ Florio), Sereni, Kristoffersen (53′ Toci). A disp.: Formosa, Botti, Poggesi, Marchisano, Ferro, Guerrisi. All.: Bastrini.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Radaelli (82′ Maggioni), Cavalli, Brignani, Celesia; Muroni, Burrai, Trimboli (73′ Wieser); Galuppini (82′ Debenedetti), Mensah (63′ Monachello), Fiori (73′ Bombagi). A disp.: Sonzogni, Napoli, Redolfi, Bani, Fedel, Panizzi, Argint, Bragantini, Giacomelli. All.: Possanzini.

ARBITRO: Niccolò Turrini di Firenze (assistenti: Parisi di Bari e Morea di Molfetta).

RETI: 62′ Radaelli. 70′ Galuppini.

NOTE: Ammoniti: Radaelli, Del Frate, Wieser. Calci d’angolo: 3-11. Recupero: 1′ + 4′.

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

90′ Ultimi 4′ di recupero.

82′ Ultimi due slot usati da Possanzini: dentro anche Maggioni e Debenedetti per Radaelli e Galuppini.

81′ Mantova che controlla con più tranquillità il match.

73′ Doppio cambio per Possanzini: dentro anche Bombagi e Wieser al posto di Fiori e Trimboli.

71′ Primo corner per la Pro Sesto. Dagli sviluppi nulla di fatto.

70′ Raddoppio del Mantovaaaa!!!!! Ci pensa Galuppini da punizione a mettere la gara in cassaforte.

63′ Entra Monachello al posto di Mensah.

62′ GOLLLL DEL MANTOVAAAAA!!!!! La sblocca Radaelli. Trimboli appoggia a Brignani, tiro deviato e palla che giunge a Radaelli il quale, in area, fulmina Del Frate con un missile terra-aria dalla destra. Esultanza sfrenata di tutta la panchina biancorossa. Ne fa le spese Wieser che viene ammonito.

58′ Il computo dei calci d’angolo è nettamente a favore del Mantova (11-0), eppure le due migliori occasioni sono capitate alla Pro Sesto.

55′ Secondo miracolo di Festa su conclusione ravvicinata di Bruschi.

53′ Mantova che spinge con maggior convinzione.

50′ Destro improvviso di Brignani che finisce alto sopra la traversa.

47′ Partenza vigorosa del Mantova che si lancia subito in avanti guadagnandosi 3 calci d’angolo nel giro di un minuto.

46′ Inizia la ripresa. Nessun cambio da segnalare.

Primo tempo

46′ Finisce qui il primo temo. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 1′ di recupero.

42′ Il Mantova continua a mantenere il pallino del gioco, ma non trova spazi.

35′ Fiori lavora bene un pallone che mette al centro per Burrai la cui conclusione termina a lato.

33′ Da corner anticipo di Del Frate sul passaggio di Muroni per Fiori.

31′ Terreno di gioco molto pesante, soprattutto sulla linea di mezzo e scivoloso sulle fasce.

29′ Improvvisa fiammata della Pro Sesto. Splendido intervento di Festa su conclusione a botta sicura di Kristoffersen. L’occasione più nitida della gara sino ad ora.

26′ Primo ammonito della gara: Radaelli per intervento falloso sulla 3/4.

25′ Ci prova anche Muroni dalla lunga distanza: tiro potente ma fuori bersaglio.

20′ La Pro Sesto si affaccia timidamente in avanti con il tiro di Mapelli deviato da un biancorosso. Festa c’è.

19′ Conclusione un po’ pretenziosa di Burrai dai 30 metri. Nessun problema per Del Frate.

15′ Pro Sesto totalmente arroccata in difesa.

12′ Ci prova Burrai che è arrivato a rimorchio, ma non riesce ad impattare bene con la palla.

11′ In questa prima fase, netta supremazia territoriale del Mantova, ma ancora nessuna occasione degna di nota.

9′ Primo corner della gara in favore del Mantova. Nulla di fatto dalla bandierina.

7′ Traversone di Radaelli a centro area, ma non arriva nessun compagno.

2′ Mantova che inizia a prendere le misure agli avversari.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Presenti oltre 400 tifosi biancorossi sugli spalti pronti a incitare i propri beniamini.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Pro Sesto in divisa nera e scritte oro. Mantova in completo bianco con banda centrale rossa.

Terreno in cattive condizioni. Temperature basse, ma non rigide. Squadre che hanno appena terminato il riscaldamento e si apprestano a prepararsi per l’inizio del match.