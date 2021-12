Covid: 56 nuovi casi nel Mantovano

MANTOVA Dopo il picco di martedì, quando si sono contati 121 nuovi casi di Covid nel Mantovano in una sola giornata, oggi la corsa dei contagi ha subito un rallentamento abbastanza importante, scendendo a 56 casi di positività in 24 ore. Dosolo con 6 nuovi casi è stato il comune che ha registrato il maggiore incremento della giornata. “Solo” 2 casi a Castiglione delle Stiviere dopo il boom di 23 contagi di ieri. Contenuti anche gli aumenti a Mantova, 5 nuovi casi come Curtatone, Porto Mantovano, Viadana, e Canneto sull’Oglio.