Villa Poma: fuga di gas, paura in via Tamassia

BORGO MANTOVANO Il forte odore di gas è stato avvertito anche a chilometri di distanza e, con esso, è cresciuta anche la paura dei cittadini residenti nella via e nelle immediate vicinanze: fuga di metano ieri mattina, poco prima delle 11, a Villa Poma di Borgo Mantovano. A causarla, quasi sicuramente, un disguido durante i lavori di posa della fibra ottica che ha provocato la rottura di una conduttura. Per fortuna, con il passare dei minuti, la situazione si è rivelata meno grave del previsto e non vi sono state conseguenze gravi per le abitazioni e, cosa ancora più importante, per le persone.

La fuga di gas metano si è verificata in via Tamassia, una delle vie che dalla statale si diramano nel cuore dell’abitato di Villa Poma: tanta e tale è stata la potenza dell’emissione di gas in atmosfera a causa della rottura che l’odore è stato avvertito a chilometri di distanza ed è stato necessario – oltre a chiudere per sicurezza la strada al traffico – anche invitare i residenti a tenere chiuse le finestre. Sul posto si sono precipitati sia i carabinieri che i vigili del fuoco, oltre alla polizia locale di Borgo Mantovano e ai tecnici del servizio di erogazione del gas, e a quelli della ditta che sta eseguendo i lavori di posa della fibra.

Dopo avere verificato che non vi fossero rischi per la cittadinanza è stato possibile procedere alle operazioni di ripristino che si sono protratte fino nel tardo pomeriggio.