Commessaggio: botti e falò vicino alla colonia felina, protesta il volontario

COMMESSAGGIO Falò e fuochi d’artificio nelle vicinanze di una colonia felina a Commessaggio: è questa la segnalazione che sarebbe stata presentata ad Ats e al Comune da Roberto Biasotti responsabile insieme all’amica Monica Rizzi del gruppo di gattini che abitualmente cura e sfama. Una segnalazione che porta con sé rammarico per la ridotta attenzione che è stata riservata alle piccole creature. «Domenica ha avuto luogo un falò in occasione dei festeggiamenti dell’Epifania, posticipati di qualche giorno rispetto al programma iniziale, proprio nelle vicinanze di questa colonia di cui io mi occupo insieme a Monica Rizzi, ugualmente oltre al fuoco sono stati accesi dei fuochi d’artificio. Non so chi siano gli autori di questa iniziativa, – spiega Biasotti – ho chiesto al sindaco di Commessaggio Alessandro Sarasini , ma mi è stato risposto che il Comune non ha autorizzato nulla. Ho presentato segnalazione anche ad Ats Val Padana. Vorrei capire chi ha organizzato questa iniziativa proprio nei pressi della colonia, protetta e tutelata. Basterebbe solo un po’ più di attenzione e rispetto degli animali. Attendo ugualmente – conclude il volontario della colonia felina presente a Commessaggio – maggiori sviluppi per andare a fondo a quanto accaduto».