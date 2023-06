Calcio Prima Categoria – Delfini, Baietta e Ruggeri: la Villimpentese rinforza organico e staff

VILLIMPENTA La Villimpentese di Gerardo Ciccone si sta rinforzando per il campionato di Prima Categoria, che affronterà da neopromossa. Dopo Avanzini, Serraino e Giarruffo, dal San Lazzaro arrivano due colpi: il difensore centrale Leonardo Delfini e il terzino destro Erik Baietta. Quest’ultimo farà anche parte dello staff di mister Ciccone come preparatore atletico. Lo stesso per l’ex Suzzara Luca Ruggeri. Molto soddisfatto Ciccone: «Con Baietta e Ruggeri a coadiuvarmi nello staff tecnico – dice – , alziamo il livello di professionalità».