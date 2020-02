Allerta Coronavirus, rinviata Mantova-Fanfulla

MANTOVA La partita tra Mantova e Fanfulla in programma al Martelli domenica è stata rinviata a causa dell’allerta Coronavirus. Per il rimborso dei biglietti già acquistati il Mantova Point sarà aperto lunedì, martedì e mercoledì dalle 15 alle 18.30 successivamente non sarà più posssibile alcun rimborso. Presentarsi al Mantova Point con i tagliandi delle gare cartacei e integri. Ovviamente chi ha acquistato il pacchetto Fanfulla e Crema deve presentare entrambi i tagliandi, non sarà possibile annullarne solo uno.