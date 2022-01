“Una compilation di corsi di formazione da utilizzare quando servono”

MANTOVA “L’idea è nata dal successo dell’ApiTv, nata come risposta al lockdown ma che rimarrà anche quando, speriamo presto, questa emergenza sarà dimenticata” risponde così Claudio Urbani presidente uscente di Api Servizi, il braccio operativo di Apindustria Confimi Mantova.

Il progetto prevede di costruire una sorta di Juke box formativo che funzioni come quelli che si trovavano dentro ai bar nei bei tempi andati. Uno entrava, inseriva la moneta e sceglieva la canzone che voleva ascoltare, quella giusta per quel momento.

“Per prima cosa costruiremo un’offerta di corsi di formazione sempre disponibili sulla piattaforma di Api TV – ci spiega il presidente Urbani – stiamo pensando a unità formative di un’ora, agili e veloci, che possano essere frequentate in autonomia dalle aziende. Ci saranno dei percorsi formativi suggeriti ma la libertà sarà assoluta sia in termini di scelta che di frequenza, potendo riascoltare la lezione quante volte si vuole”.

L’idea è quella di proporre un abbonamento alle aziende che possono quindi garantire ai propri dipendenti la partecipazione a corsi che gli garantiscano nuove competenze e gli consentano di crescere per sviluppare il business aziendale e il loro talento.

“Quando torneremo a organizzare corsi in presenza manterremo attivo il juke box formativo ma aggiungeremo nuovi servizi come quelli dei corsi on demand – spiega Claudio Urbani – se infatti all’azienda piace il docente sarà attivato uno sportello che consentirà di organizzare un corso di formazione specificatamente dedicato alle esigenze aziendali: sarà una specie di provare per credere, come diceva un vecchio slogan”.