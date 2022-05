Atletica – Buoni risultati a Concesio per I Gonzaga e Rigoletto

Mantova Nel fine settimana, Atletica I Gonzaga e Rigoletto hanno partecipato alla quarta fase Trofeo Marmotte-II° Meeting giovanile Rebo su pista outdoor a Concesio, in provincia di Brescia.

Per quanto riguarda I Gonzaga, nei 60 piani Ragazze Marcella Carreri ha siglato il personale in 8.92, così come Ginevra Negri in 9.28. Bene anche Elisa Ghizzi che ha chiuso la sua prova con 9.36, Sveva Sassi con 9.68 e Alice Pezzini con 9.76. Ottimi piazzamenti per tutte le atlete, considerando che in gara vi erano ben 105 partecipanti.

Nel salto in lungo ragazze, Elisa Ghizzi è salita sul podio, terza classificata, con la misura di 4.27 m (è il suo personal best). Marcella Carreri, con la misura di 4.12 m, si è classificata sesta (anche per lei nuovo primato personale). Ginevra Negri si è piazzata 14esima con la misura di 3.76 m, Sveva Sassi 36esima con 3.40 m e Alice Pezzini 46esima con 3.23 m. Per lei peccato per un nullo da 3.70 m circa. Sono state tutte bravissime, visto anche il regolamento di farle saltare solo due volte a causa di un numero elevato di concorrenti (62 atlete in gara).

Per quanto riguarda l’Atletica Rigoletto, quattro gli atleti presenti a Concesio. Successo negli 800 Allieve di Elisa Marconi, classe 2006, in 2:27.48. Nei 1000 Cadette, Rebecca Ottoni, classe 2007, si è piazzata al dodicesimo posto con il crono di 3:34.78. Nei 1000 Cadetti, applausi per Alessandro

Ghiselli (2007) che ha vinto la medaglia di bronzo con il tempo di 2:56.34. Decimo classificato Lorenzo Gerevini (2007) con 3:25.01.