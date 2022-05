La Lega torna in assemblea. Carra: facciamo squadra

MANTOVA Ricomincia a farsi sentire la politica territoriale con le prime assemblee di partito. Prima nell’ordine è la Lega salviniana che ha già peraltro avviato anche le fasi congressuali periferiche.

«Dopo anni di riunioni a distanza siamo finalmente tornati a riunirci in presenza. Un momento di confronto e di reciproco ascolto tra i militanti della provincia e gli esponenti delle istituzioni, per affrontare i temi più importanti per il nostro territorio e delineare gli obiettivi per il futuro». Sono le parole con cui il segretario mantovano della Lega Antonio Carra ha aperto l’assemblea provinciale del partito svoltasi a Goito. Carra ha quindi ceduto la parola al consigliere regionale Alessandra Cappellari, passata all’onorevole Andrea Dara e, di seguito, al responsabile dei sindaci lombardi Giacomo Ghilardi e al responsabile della Lega Lombarda Fabrizio Cecchetti.

Importante il contribuito dei militanti intervenuti per dibattere su temi importanti e cari al Carroccio come autonomia, lavoro, tasse, referendum e immigrazione. La linea comune emersa è il lavoro di squadra nel territorio e l’ascolto delle esigenze dei cittadini, basi imprescindibili per affrontare le prossime sfide elettorali come Lombardia 2023. Il nuovo percorso prevede la collaborazione del gruppo di Lega Giovani che, oltre a essere propositivi con tematiche relative al mondo giovanile, fungeranno da supporto alle iniziative che la segreteria provinciale intenderà intraprendere. (ma.vin)