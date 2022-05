Calcio serie C – Battisti e Corrent già al lavoro per disegnare il nuovo Mantova

Mantova Manca davvero poco all’annuncio di Nicola Corrent. Il Mantova, dopo aver comunicato a Lauro l’intensione di non proseguire il rapporto di lavoro, ha deciso di dare inizio a un nuovo ciclo affidando la panchina all’ormai ex allenatore della Primavera dell’Hellas Verona, che in queste ore è già al lavoro con Alessandro Battisti per definire le ultime fasi della trattativa, ma non solo. Il ds biancorosso rientrerà in città oggi e ci sarà già un primo appuntamento con il mister in pectore. I due infatti dovrebbero seguire insieme la semifinale play off del campionato Primavera, Atalanta-Juventus. Si comincia a entrare nel vivo, ovvero a parlare di giocatori. E questo sarà il tema principale delle prossime settimane fino al raduno di metà luglio. Lo stesso Corrent, fanno sapere da Verona, è già ben informato sulla rosa del Mantova e quest’anno ha avuto modo di vedere dal vivo anche la squadra, in occasione del match col Fiorenzuola. Di certo non la miglior partita del Mantova la scorsa stagione. Tante altre ne ha viste tramite il web. Quasi come se Corrent andasse incontro al proprio destino, o magari già lo conoscesse. Ma l’aver seguito la squadra nella passata stagione potrebbe essergli servito per farsi un’idea più chiara del lavoro che dovrà affrontare da qui in avanti e soprattutto gli sarà utile per capire quali saranno i giocatori su cui puntare il prossimo anno.

Di questo Battisti e Corrent hanno già velatamente parlato nei giorni scorsi. Ora però bisognerà guardarsi negli occhi, insieme agli altri dirigenti per capire quali possono essere i margini di miglioramento della rosa. La società a tal proposito è stata abbastanza chiara e la piazza si attende un mercato differente rispetto alla scorsa estate. In primis uno sguardo a chi già c’è. Non è detto che alcuni giocatori sotto contratto possano rientrare nei piani, così come saranno analizzate le varie situazioni dei giocatori in procinto di rinnovo. Al momento non si segnalano sviluppi. Tutto dipende da quello che verrà deciso nei prossimi giorni. Con ogni probabilità arriveranno, come ogni anno dei nuovi giovani dalla Primavera del Verona, che il mister conosce molto bene. Ad oggi i profili più indicati, dati già in dirittura d’arrivo sono quelli dei due centrali 2002 Mattia Turra e Christian Pierobon, del centrale 2003 Michele Terracciano e del pari età Davide Bragantini, che ricopre il ruolo di ala destra. Difficilmente arriveranno tutti e quattro a Mantova. Andranno fatte delle scelte, così come si dovranno scegliere dei profili d’esperienza per sostenere un campionato all’altezza delle aspettative dei tifosi.

Tommaso Bellini