Basket A2 maschile – Ferrara fa poker con gli Stings: “Insieme ci divertiremo”

MANTOVA Per il quarto anno consecutivo Matteo Ferrara sarà un giocatore degli Stings. Ieri è stato ufficializzato l’accordo biennale per le stagioni 2020/21 e 2021/22. Ricordiamo che l’ala biancorossa ha chiuso l’ultimo campionato, fermato anzitempo per l’emergenza Coronavirus, con 4.3 punti, 4.1 rimbalzi e 0.9 assist di media. Le parole del ds Gabriele Casalvieri: «È un grandissimo piacere per me aver prolungato il contratto con Matteo. Oltre alle grandi doti di giocatore, è un ragazzo eccezionale. Inizia per lui il quarto anno a Mantova ed è un motivo di grande orgoglio per tutta la Società. In questi anni è cresciuto tanto e ha dimostrato enorme attaccamento a questa maglia. Sono convinto che possa darci tanto e la sua duttilità ci permetterà di sfruttarlo in diverse posizioni del campo: è ormai per noi una sicurezza». «Stavamo lavorando sulla riconferma da un po’ – spiega Matteo – poi il Covid ha fermato tutto. Appena la situazione si è appianata, abbiamo ripreso il dialogo per il rinnovo: un colloquio tranquillo, visto che le due parti volevano la stessa cosa. Sono molto contento perché la società mi fa sempre sentire il suo appoggio e questo mi rende orgoglioso. A Mantova sto bene, il club è serio e avere la fiducia dei dirigenti è fondamentale». Non è facile per un giocatore rimanere tanti anni nella stessa squadra: «In effetti mi sento un “vecchietto”, tre stagioni passate in un battito di ciglia. E’ una bella sensazione: sono felice di essere in un ambiente che conosco bene. Che campionato ci aspetta? Credo più divertente del previsto; all’inizio non si capiva bene, c’era un’atmosfera negativa, anche per gli sponsor. Invece secondo me stiamo mettendo insieme dei bei pezzi. Non sono uno che fa promesse o proclami, ma penso ci divertiremo. Con me stesso sono sempre critico. Se il campionato non fosse stato fermato, credo che la seconda parte di stagione mi avrebbe dato tanto. Stavamo andando bene e avrei potuto dare il mio contributo alla squadra». Supporter già in festa: «Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi e ne sono felice: spero di mantenere sempre buoni rapporti con tutti». (cris)