Volley C femminile – Il tecnico Verri resta a Rivalta

MANTOVA Cristian Verri sarà nella prossima stagione ancora l’allenatore dell’Inox Meccanica Rivalta, sempre impegnata nella C femminile lombarda. Alla fine la presidente Clara Savazzi è riuscita a convincerlo: per questioni di lavoro sembrava non volesse prendersi nell’immediato alcun impegno, poi invece è tornato sui suoi passi. Resta al suo posto anche il vice, Christian Manzoli. Nel corso dell’ultima stagione, Verri era subentrato a Simone Lazzari, del quale era assistente, oltre a ricoprire per il club il ruolo di direttore sportivo.

Restando nella medesima categoria, quattro atlete salutano la Davis del neo presidente Vanni Rigoni: si tratta di Francesca Belladelli, Eleonora Faglioni, Katia Freddi e Arianna Mozzi. Hanno dato la disponibilità a restare invece Silvia Bulgarelli, Debora Pini e Giorgia Zacchè.

Nell’ultima stagione, come è noto interrotta anzitempo per l’emergenza Coronavirus, il neopromosso sestetto dell’allora presidente Edda Vincenzi (che resta comunque in società) aveva chiuso i suoi impegni vincendo 3-1 a Piadena sulla compagine allenata dal mantovano Luca Zanotti, in seguito ripescata in serie B2. La squadra cremonese l’anno prossimo sarà guidata da Marini, a cui Zanotti dopo sei anni ha lasciato il testimone. In classifica la Davis, con la Walcor, inseguiva a due lunghezze Piadena che si trovava al comando. Il presidente Vanni Rigoni e gli altri dirigenti puntano a varare sulla carta un roster di tutto rispetto che possa ripetere la stagione scorsa. Sarà data grande attenzione al vivaio, per renderlo più coeso e allo stesso tempo più competitivo.

Moglia cerca la serie D in Emilia Romagna: potrebbe andare a buon fine l’attuale trattativa con la Rubierese, che dal team mantovano acquisirebbe il diritto di serie C.