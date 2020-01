Finalmente una gioia over 50, firmato il protocollo

MANTOVA Dopo l’iniziativa rivolta agli under 29, che ha portato all’assunzione di circa 150 persone, di cui i due terzi a tempo indeterminato, è stato ieri firmato il protocollo d’intesa per il progetto finalmenteunagioia over 50, presentato in Comune a Mantova. Firmatari il sindaco Mattia Palazzi, con i partner istituzionali, per fortuna numerosi, che predono parte all’iniziativa, con la presenza dell’assessore al Welfare Andrea Caprini e del vice sindaco Giovanni Buvoli.

Si tratta di una vera e propria misura per il lavoro, come sottolineato dal primo cittadino, che punta alla formazione di nuove competenze, rivolta a un target più maturo.

L’amministrazione comunale ha destinato a bilancio nell’anno 2020 150.000 euro per tale attività, puntando soprattutto alla stabilizzazione del lavoro, ancora più che al tirocinio, con incentivi per le aziende variabili dai 1000 ai 2500 euro.

Un percorso iniziato due anni e mezzo fa, come posto in evidenza dal vice sindaco Buvoli, che per i più giovani ha visto circa il 53% dei tirocini svilupparsi in assunzioni. Il primo passo del programma prevede la verifica della situazione territoriale, per poi trasferirsi alla formazione, riqualificazione e assunzione, tanto più che richieste di informazioni da parte di over 50 sono già arrivate in merito al progetto, che potrebbe nel tempo essere ampliato anche a zone della provincia, oltre che al capoluogo, come chiarito da Caprini.

Come per il percorso under 29 il piano del Comune, in collaborazione con Provincia di Mantova e gli altri enti partecipanti, comprende: la formazione per potersi promuovere in ambito lavorativo, la riconversione delle proprie professionalità nell’ambito di un mercato con più richieste, la ricerca efficace di un lavoro e il matching tra in imprese e lavoro.

Molto importante è quindi il ruolo di tutti i soggetti in campo, per la promozione e attuazione concreta dell’iniziativa. Ilperf