Calcio Serie C – Mantova, il match con la Juve NG all’Allianz Stadium

MANTOVA In attesa un giorno di tornare a misurarsi in categorie superiori, il Mantova torna a mettere piede in uno stadio di Serie A e di caratura internazionale. La partita con la Juventus Next Generation, in programma domenica 27, non si giocherà ad Alessandria come previsto in origine, bensì all’Allianz Stadium di Torino. Proprio così: l’impianto di proprietà della Juve, sede delle partite interne dei bianconeri. Cambia anche l’orario della partita: non alle 17.30, bensì alle 14.30. La decisione è stata presa dalla stessa Juve, approfittando del fatto che in quel periodo il campionato di Serie A è fermo per la sosta dei Mondiali. L’ultima volta del Mantova a Torino (ma era lo stadio Olimpico) risale al 2010 in Serie B contro i granata. L’ultima volta dei biancorossi in uno stadio di A è invece datata 2017 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, che già allora ospitava sia il Sassuolo (appunto in A) che la Reggiana (in C).