Basket C Silver – Prove di play off: è derby San Pio X-Viadana. Domenica Curtatone con la regina Soresina

Mantova In questo fine settimana si gioca l’ultimo turno della stagione regolare. Stasera al Dlf (ore 21) è derby fra la vicecapolista San Pio X il Gruppo Mauro Saviola Viadana. All’andata il quintetto di coach Marco Gabrielli al PalaFarina ebbe la meglio per 67-66. «Gara molto importante quella che ci attende contro i rivieraschi – afferma il tecnico – per mantenere la condizione. Abbiamo centrato la serie C Unica: ora nei play off contro squadre degli altri gironi cercheremo di fare la nostra figura». I play off servono a stabilire chi è campione regionale della C Silver. Il San Pio X comincia il proprio cammino sabato 22 contro i pavesi della Sanmaurese, in vetta nel girone Verde. Incerto per stasera Maione, assente Natali e ha ripreso ad allenarsi Mauceri. Positivo il responso della visita ortopedia.

Replica per il Viadana il presidente Massimo Pizzetti: «I play off di C Silver li abbiamo centrati. La nona posizione d’ingresso non era il nostro obiettivo. Onoriamo quest’ultimo impegno. I problemi verranno dopo con i play off: dovremo recuperare energie e avere la migliore mentalità per affrontarli». Stagione finita per Mezavilks, incerto Prati. Dal canto suo lo Junior Curtatone chiude gli impegni della stagione regolare ospitando domenica alla Tea Arena (ore 18, arbitri Rossetti di Almè e Fadigati di Cologno al Serio) la Gilbertina Soresina capolista, piegata 86-85 all’andata. «Proviamo a chiudere nel migliore dei modi la stagione regolare – afferma coach Alberto Bortesi – anche se il nostro pensiero è già rivolto alla seconda fase».