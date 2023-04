Tamburello – Domenica scatta la Serie A femminile: Ceresara, Cereta e Cavriana pronte al debutto

Mantova Domenica scatta il campionato di serie A femminile. Sette le squadre al via: Tigliolese, Ceresara, Cereta, Cavrianese, Segno, Faedo e San Paolo D’Argon. Un’astigiana, tre mantovane, due trentine e una bergamasca. Sarà subito derby Cereta-Ceresara, mentre Cavriana ospita la Tigliolese. «Affrontiamo il massimo campionato con una formazione giovanissima – afferma Luigi Bertagna, presidente del Cereta – ancora affidata ad Adolfo Negri. Il recupero di Alice Cimarosti, che in passato è stata un perno della squadra, per noi è fondamentale. Si sta calando nel ruolo di mezzovolo la bergamasca Alice Testa. Il nostro obiettivo è quello di chiudere la stagione regolare entro le prime quattro e centrare la fase finale della Coppa Italia».

L’organico: Alice Cimarosti, Alessia Grazioli, Alice Testa, Marika Gaburro, Debora Parolini, Marianna Bruzzi, Linda Giovannone. Dt Adolfo Negri.

«Partiamo da vice campioni d’Italia – ricorda Pezzini , presidente del Ceresara – Obiettivi? Lo scudetto e fare la migliore figura possibile nella Coppa Europa che organizziamo. In panchina avremo Riccardo Bacchi che era vice di Zeni».

L’organico: Chiara Zeni, Beatrice Zeni, Giulia Sperotto, Aurora Tonon, Maria Fratti, Elisa Bacchi, Giulia Piatti, Giulia Lavarini. Dt: Riccardo Bacchi.

Parola alla Cavrianese. «Il nostro primo obiettivo è la salvezza – spiega il presidente Oscar Tondini – considerato che è prevista la retrocessione in serie B. Squadra affidata a Katia Chiozzi che rileva Stefano Anversa. Ospitiamo subito la Tigliolese. Vedremo di far bene».

L’organico: Noemi Sogliani, Annalisa Emiliani, Viola Gallina, Roberta Trivini, Aurora Perina, Sofia Girelli, Francesca Cogliandro, Francesca Bianchera. Dt: Katia Chiozzi.