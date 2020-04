Con il furgone nel canale: salvo un 45enne di Ponteventuno

CURTATONE Tragedia sfiorata questa mattina in strada Argine Fossaviva, la “solita” strada tra Pontevcentuno e Serraglio teatro di altri gravi incidenti. Un 45enne del posto è finito con il proprio furgone nel canale pieno d’acqua ma per fortuna è riuscito a uscire dall’abitacolo e a raggiungere la riva mettendosi in salvo. L’uomo è poi tornato a casa a piedi. Qualcuno vedenodo il furgone affiorare dal canale ha temuto il peggio e così verso le 10.30 sono intervenuti vigili del fuoco, eliambulanza, 118 e Polizia Stradale, e il peggio sembrava proprio essere accaduto quando il furgone veniva issato a riva e trovato vuoto. Per fortuna poi si scopriva che il conducente era sano e salvo.