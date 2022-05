Basket Serie A2 maschile play off – Staff, fine del sogno: Verona vince la “bella” (77-61)

VERONA La stagione della Staff Mantova si ferma qui. In gara-5 dei quarti di finale, i ragazzi di Valli cedono nettamente a Verona all’Agsm Verona per 77-61 e sono eliminati. Match segnato già nel primo tempo In emergenza, i biancorossi faticano a reggere

il ritmo dei veneti trascinati dal duo americano Johnson-Anderson. La Tezenis va quindi in semifinale e affronterà Pistoia.

TEZENIS VERONA-STAFF MANTOVA 77-61 (22-12, 21-19, 27-14, 7-16)

TEZENIS VERONA Anderson 29 (1/2, 9/20), Johnson 21 (7/11, 1/2), Casarin 9 (2/3, 1/3), Spanghero 8 (0/1, 2/3), Pini 2 (1/2, 0/0), Rosselli 2 (1/1, 0/0), Candussi 2 (0/3, 0/0), Caroti 2 (0/3, 0/0), Grant 2 (1/2, 0/0), Udom 0 (0/0, 0/1). Ne: Nonkovic, Adobah.

All.: Ramagli.

STAFF MANTOVA Potts 15 (3/5, 0/6), Laganà 15 (4/7, 0/2), Iannuzzi 11 (5/9, 0/1), Mastellari 7 (3/3, 0/1), Maspero 5 (0/3, 1/5), Ferrara 4 (2/2, 0/0), Spizzichini 2 (0/3, 0/2), Basso 2 (1/1, 0/0). Ne: Lo, Brusini. All.: Valli.

ARBITRI Caforio, Bartolomeo, Pecorella.

NOTE Verona: tiri liberi: 12/12. Rimbalzi: 32 11 + 21 (Pini 7). Assist: 15 (Rosselli 4). Tiri liberi: 22/27. Rimbalzi: 25 6 + 19 (Potts 6). Assist: 12 (Potts, Laganà, Spizzichini 3).