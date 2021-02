Il carnevale di Suzzara sfila sul web, Moglia propone eventi dal vivo per i più piccoli in totale sicurezza

SUZZARESE .- Magari ad inizio anno ci si poteva aspettare uno svolgimento diverso di certi appuntamenti ma, per il momento, pare si debba continuare ad accontentarsi del web. E, a tal proposito, non si perdono d’animo a Suzzara dove il carnevale, in programma questa domenica, si svolgerà in streaming sui canali Facebook di Carnevale Suzzara, iContagiosi Eventi, Sei di Suzzara Se… e sul canale Youtube de iContagiosi. L’evento, organizzato da iContagiosi Eventi e Nerdreams, proporrà un mix di animazione e musica, concorsi a premi e tanto divertimento, con la conduzione di Roberto Pecchini e Daniele Bernardelli. Si comincia alle 17.30 con i tre concorsi “La Bella Mascherina” dedicata ai più piccoli fino ai 13 anni, “I congiunti mascherati” e “La barzelletta mascherata”, entrambi rivolti a piccoli gruppi di persone, per un massimo di 5 famigliari. Per partecipare ai concorsi è obbligatorio iscriversi al numero 327 3533254: i concorrenti si collegheranno online seguendo le istruzioni che verranno date, mentre il pubblico da casa potrà fare il tifo o esprimere preferenze. Alle 20.45 il clou, con lo show “Indovina la voce” assieme ad Arianna Craviotto, doppiatrice e influencer su TikTok, e Pietro Ubaldi, storica voce dei cartoni animati più noti. Gran finale, alle 21.50, con le premiazioni mentre, durante tutto l’evento, sono previsti altri tre premi a sorpresa. Da Suzzara a Moglia, dove il Carnevale si festeggerà invece dal vivo. Assieme alla banda, alla biblioteca, alla Cooperativa Charta e al gruppo dei lettori volontari, il Comune ha organizzato due giornate di appuntamenti. Si comincia oggi alle 17 a Bondanello in piazza Battisti con il concerto della banda “Verdi”, il primo evento di musica dal vivo dall’inizio delle restrizioni, mentre domani a Moglia alle 14.30 ci sarà il tris di spettacoli di “Scuola di Magia” in piazza Marconi, per un massimo di 15 posti ad evento, con repliche alle 14.30, 15.15 e 16. Negli stessi orari in piazza Matteotti, ci sarà un altro tris per 15 spettatori, con le letture di Carnevale. I più piccoli, per cui sono stati pensati questi appuntamenti, potranno certamente venire mascherati, mentre sono vietate le stelle filanti e la schiuma. Obbligatoria la prenotazione al link recuperabile su tutti i canali web del Comune.