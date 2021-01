La sala polivalente individuata come eventuale sede per le vaccinazioni anti Covid

VILLIMPENTA -L’ampia struttura della sala polivalente di Villimpenta è stata inserita tra le possibili sedi vaccinali della provincia di Mantova. Nei giorni scorsi l’Ats Valpadana aveva contattato il Comune di Villimpenta per chiedere se avesse a disposizione un ambiente idoneo per la seconda fase delle vaccinazioni anti Covid-19 (quella riservata agli ultraottantenni – che purtroppo ha subito un brusco rallentamento a causa del ritardo nella consegna delle fiale – la quale poi scenderà gradatamente alle altre fasce d’età, sempre che non sorgano ulteriori inghippi alla tabella di marcia del piano vaccini dopo la querelle tra Governo e Pfizer).

«Abbiamo risposto affermativamente – informa il sindaco Fabrizio Avanzini -, spiegando che la nostra sala polivalente risponde perfettamente ai requisiti che ci sono stati indicati. Se questo sarà accettato dall’Ats, avremo la possibilità di vaccinarci in paese senza doverci spostare per chilometri». (m.v.)