Ex lago Paiolo: Fiasconaro (M5S) dà una smossa al Parco del Mincio e al Comune

MANTOVA Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Fiasconaro torna a fare luce sul tema della riserva naturale nell’area dell’ex Lago Paiolo: «Dopo la richiesta di integrazioni, fatta dalla Regione Lombardia a febbraio scorso, e rivolta al Parco del Mincio e al Comune di Mantova, la palla è passata di fatto in mano loro. Dopo un ragionevole lasso di tempo, e considerata anche l’urgenza di dovere salvaguardare quest’area, mi chiedo quale posizione intendano prendere il Parco stesso e il Comune di Mantova, e se abbiano effettivamente lavorato a queste integrazioni da noi richieste». Inutile ripetere, prosegue Fiasconaro, «quanto sia importante tutelare quest’area e portare a termine l’iter per l’istituzione della riserva. Tuttavia per riuscirci è necessaria la collaborazione di tutti – sottolinea Fiasconaro –. La priorità è che il Parco e il Comune si esprimano in merito e mettano in campo tutte le azioni necessarie affinché quest’area venga salvaguardata al più presto».