Basket Serie B play off – Amica Chips da batticuore: Boudet segna sulla sirena, Nervianese ko (83-81)

Curtatone Cuore, carattere e una giocata da leader vero sulla sirena: l’Amica Chips Stings Mantova si prende gara-1 degli ottavi di finale di Serie B Interregionale superando 83-81 la Nervianese alla Tea Arena, al termine di una sfida intensa, combattuta e ricca di emozioni. In un palazzetto gremito e trascinato da un’atmosfera da play off, i biancorossi di coach Pablo Romero partono con il piede giusto nella serie, portandosi sull’1-0 e mandando un segnale forte ai rivali.

La serata si apre con momenti carichi di significato: l’inno italiano, il minuto di silenzio in ricordo di Alex Zanardi e il lungo applauso per Lorenzo Ziviani, presente in panchina dopo l’operazione. Poi spazio al campo, dove l’avvio è equilibrato: Barbieri colpisce da tre, Bortolotto firma il primo allungo (7-2), ma la Nervianese reagisce e chiude il primo quarto agganciata sul 17-17. Nel secondo periodo gli ospiti alzano ritmo e percentuali, trovando anche la doppia cifra di vantaggio. L’Amica Chips fatica ma resta agganciata grazie alle triple di Barbieri e all’energia di Pettovello, andando comunque al riposo lungo sotto di 11 (33-44).

La gara sembra indirizzata, ma nella ripresa cambia tutto. Aguirrezabala apre con una tripla, poi sale in cattedra Verri: difesa, stoppate e punti pesanti per trascinare i compagni fino al 57-58 di fine terzo quarto, riaprendo completamente il match. L’ultima frazione è un concentrato di emozioni. Barbieri firma il sorpasso con due triple consecutive, Peralta colpisce da lontano e gli Stings volano sul 75-66. La Nervianese però non molla, reagisce con orgoglio e rientra fino all’81-81 a pochi secondi dalla fine, gelando il pubblico mantovano. Sull’ultima azione, con il tempo che scorre, è capitan Boudet a prendersi la responsabilità: penetrazione, contatto e canestro allo scadere per l’83-81 finale che fa esplodere la Tea Arena. Un successo costruito con cuore e personalità, con Barbieri top scorer a quota 22, Verri a 17, Boudet a 16 e Aguirrezabala a 11. Ma c’è poco tempo per festeggiare, mercoledì si gioca gara-2 a Nerviano (ore 21).