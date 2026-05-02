Calcio 2a Categoria – Mister Tinazzo lascia il Buscoldo e va a Soave

Mantova La vittoria insieme e poi l’addio: Alessandro Tinazzo lascia il Buscoldo, dopo averlo condotto al pronto ritorno in Seconda Categoria. Ad ufficializzare il divorzio dai neroverdi è stata la stessa società buscoldese. Che ritroverà Tinazzo da avversario: l’allenatore nella prossima stagione sarà infatti sulla panchina del Soave, al posto di Riccardo Carturan. Il vicepresidente Ivan Darra e i dirigenti del Buscoldo si sono già messi a caccia del successore di Tinazzo in vista del prossimo campionato.