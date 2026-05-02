Basket C femminile – Colpo MantovAgricoltura: batte ancora il Gavirate (66-62) e va in semifinale

Mantova Il MantovAgricoltura batte 66-62 Gavirate e stacca il pass per le semifinali play off di Serie C. Una gara sofferta e combattuta, con le virgiliane costrette a inseguire per oltre tre quarti prima di trovare il guizzo decisivo nel finale. Nonostante i favori del pronostico fossero per le ospiti, terze nel Girone A, le ragazze di coach Purrone hanno ribaltato la situazione con carattere e determinazione, evitando così la “bella”.

L’avvio è equilibrato, ma Gavirate prende presto il controllo chiudendo avanti il primo quarto (11-15) e allungando anche nel secondo fino al +11. San Giorgio fatica al tiro, ma resta in partita grazie alla difesa e rientra fino al 28-34 dell’intervallo. Nella terza frazione il copione non cambia: le mantovane si riavvicinano più volte senza però completare l’aggancio, con Gavirate sempre pronta a rispondere. La svolta arriva nell’ultimo quarto. Dopo il -5 (50-55), Ruffo e Asan firmano il sorpasso con due triple consecutive. Llorente e la stessa Ruffo mantengono il vantaggio dalla lunetta, mentre a 30 secondi dalla fine è decisiva la tripla di De Padova che vale il 64-60. Nei secondi finali MantovAgricoltura gestisce con lucidità, chiudendo 66-62 e facendo esplodere la festa del PalaSgu. Ora la semifinale contro Carate o Corsico.