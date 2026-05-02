Rugby Serie C – Il Mantova è di scena a Calvisano, Garda in casa contro il Milano Sud

Mantova Penultima giornata nel Girone Promozione di Serie C e riflettori puntati sul Mantova Rugby, atteso dalla trasferta sul campo del Calvisano allo stadio San Michele (ore 15.30). I biancorossi arrivano all’appuntamento con fiducia dopo il successo interno contro Botticino, una vittoria sofferta ma fondamentale per il morale e per dare continuità al percorso di crescita costruito nelle ultime settimane. Il gruppo guidato da coach Enrico Corso vuole chiudere la stagione in crescendo, cercando risposte importanti anche lontano dal Parco del Mincio. A fotografare il momento è l’ala Alessandro Pilati: «È stata una vittoria liberatoria, ottenuta con sacrificio e determinazione. Ora vogliamo dimostrare di meritare quanto stiamo costruendo». Un gruppo giovane, ma sempre più consapevole, che punta a chiudere al meglio anche nell’ultimo impegno contro Parabiago.

Nel girone regionale, impegno casalingo per l’Union Rugby del Garda, a Desenzano, contro il Milano Sud (ore 15.30). Dopo lo stop di Rovato, la formazione di coach Piccini è chiamata a reagire per ritrovare ritmo e fiducia, con il XV titolare che sarà deciso solo a ridosso del match.

Oggi sarà però anche una festa del rugby giovanile a Viadana, dove torna la Coppa Leonero. Oltre 600 bambini, in rappresentanza di 47 squadre e 14 società, animeranno i campi dello Zaffanella e di Casalbellotto nelle categorie Under 6, 8, 10 e 12. Un evento che unisce sport, partecipazione e attenzione all’ambiente, con il progetto “Play the Game, Save the Planet”, prima delle finali pomeridiane e del tradizionale terzo tempo.