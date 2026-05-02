Ciclismo giovani – Show dei giovanissimi a Medole nel Trofeo Metalblok

Medole Tante emozioni e molto spettacolo ha regalato il 2° Trofeo Comune di Medole – 1° Trofeo Metalblok, disputato ieri pomeriggio sul circuito cittadino di un chilometro. Circa un centinaio gli atleti della categoria giovanissimi presenti che, dalla prima all’ultima delle sei gare in programma, hanno saputo entusiasmare il pubblico con numeri di grande qualità. La manifestazione, valida anche come prima prova del Memorial “D. Darra”, è stata organizzata dal Ciclo Club 77 con la collaborazione del Comune, del Comitato provinciale Fci, della Pro Loco, di numerosi volontari e del main sponsor Roberto Vernia, titolare della Metalblok. Tra i protagonisti anche i giovani dei team virgiliani Ciclo Club 77, Mincio Chiese, Sporteven e Allgor Tatobike. Sul gradino più alto del podio sono saliti Celeste Ghizzi nella G2 e, nella G4, Leonardo Busselli e Caterina Bressan. Secondo posto per Lia Spazzini (G2), Samantha Di Stefano (G4) e Francesco Favalli (G5). Terzi Simrat Kaur (G4), Marlon Quiroga Ramas e Angelica Ghizzi (G5), oltre a Jhonanm Astone e Martina Gardoni nella G6. Piazzamenti in top five per David Messetti (4° G3), Francesco Gardoni (4° G4), Nathan Paolo Biolchi (4° G6), Rafsun Mohammad (5° G1), Leonardo Rinaldi (5° G2), Riccardo Rinaldi (5° G3), Paolo Caffarella (5° G5) e Nicolò Cecchin (5° G6). A seguire la manifestazione il consigliere regionale Fci Adriano Roverselli, il presidente provinciale Fausto Armanini, il consigliere Giorgio Papa e, per l’amministrazione comunale, il sindaco Luca Vivaldini, l’assessore allo sport Giuliano Crotti e il consigliere Michelangelo Staropoli.

Buoni risultati anche fuori provincia. Ad Albino vittoria tra le allieve per Elisa Traldi del Gioca in Bici Oglio Po e secondo posto assoluto; tra gli allievi terzo Mattia Fioretti del Mincio Chiese. Tra gli esordienti, sempre ad Albino, sesto Matteo Oliviero e decimo Marco Casciano del Mazzano. A Calcara quarto Luca Pavani dello Sporteven. A Montaldo settima l’allieva Giulia Affini dell’Algor Tatobike. Infine, a Caldaro secondo posto per Andrea Negrin del Mincio Chiese nella mtb Fis Dir. (bio)